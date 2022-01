Groene opening Damrak in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zal woensdag, na een herstel op Wall Street van vooral techaandelen, in het groen van start gaan. Minder dan een uur voor de openingsbel noteerde de future op de AEX 0,9 procent hoger.

Analist Tom Simonts van KBC wees op het herstel van "Big Tech en de Nasdaq". Ook wees hij op het optreden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve gisteren.

Aanvankelijk waren Amerikaanse beleggers nog in mineur, maar in de loop van de handelsdag herstelden de beurzen. Voorzitter Powell zei onder andere dat de Federal Reserve de inflatie kan beteugelen zonder de arbeidsmarkt in de problemen te brengen. Tegelijk zei de centrale bankier dat de rente net zo ver verhoogd zal worden als nodig is om de inflatie af te koelen. "Als we op termijn de rente meer moeten verhogen, dan zullen we dat doen." Hij zei ook dat er nog geen besluit is gevallen over het inkrimpen van de balans, die hard is gestegen door de opgekochte staatsleningen. "Het is een lange weg terug naar normaal" voor het monetaire beleid, aldus Powell.

Beleggers zijn vandaag dan ook vooral in afwachting van de Amerikaanse inflatie vanmiddag, die wel eens rond de 7 procent kan liggen. Vannacht bleek de Chinese inflatie in december gedaald naar 1,5 procent. De Chinese producentenprijzen stegen met 10,3 procent nog altijd hard, maar wel minder hard dan de 12,9 procent in november.

Verder let de markt op de industriële productie in de eurozone en de wekelijkse olievoorraden in de VS.

De euro/dollar handelt op 1,1364 en de olieprijs maakt een pas op de plaats.

Bedrijfsnieuws

Philips trakteerde beleggers vanochtend op een waarschuwing. Philips gaat uit van een kwartaalomzet van ongeveer 4,9 miljard euro, 350 miljoen euro minder dan eerder verwacht. Onder meer verstoringen in de aanvoerketen zijn hier debet aan. Ook kondigde Philips nieuwe voorzieningen aan voor in totaal 420 miljoen euro, 315 miljoen euro meer dan eerder ingeschat. Dit is inclusief een verhoging voor de terugroepactie van beademingsapparatuur met circa 225 miljoen euro.

Just Eat Takeaway heeft de ordergroei in het vierde kwartaal verder zien dalen. Waar in het derde kwartaal nog een groei van 25 procent werd gerealiseerd, was dit nog maar 14 procent in het vierde kwartaal. De ordergroei in heel 2021 kwam zo uit op 33 procent. Just Eat Takeaway komt met de brutotransactiewaarde uit op 28,5 miljard euro, aan de onderkant van de bandbreedte van 28 tot 30 miljard euro die de bezorger voorzag. CEO Jitse Groen zei in een toelichting dat de winstgevendheid in de tweede jaarhelft duidelijk verbeterde en dat de aangepaste EBITDA ook dit jaar zal blijven aantrekken.

Ebusco meldde een nieuwe opdracht voor het leveren van zijn langste bussen in München. Financiële details werden niet gedeeld.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones index steeg dinsdag 0,5 procent naar 36.252,02 punten. De breder samengestelde S&P 500 index won 0,9 procent op 4.731,07 punten en techbeurs Nasdaq steeg zelfs 1,4 procent naar 15.153,45 punten.