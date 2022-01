Vervolgorder uit München voor Ebusco Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft een vervolgorder ontvangen van Stadtwerke München. Dit maakte de fabrikant van elektrische bussen uit Deurne woensdag voorbeurs bekend zonder financiële gegevens prijs te geven. Het gaat om de levering van 14 bussen van 18 meter, waarvan de levering gepland staat voor de eerste helft van 2023. Stadtwerke München heeft al 12 bussen van Ebusco van 12 meter rondrijden en twee van de nieuwe serie 3.0. Ebusco, de opdrachtgever en diens dochter Münchner Verkehrsgesellschaft werken al enkele jaren samen. Bron: ABM Financial News

