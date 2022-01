Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in navolging van de winsten op Wall Street na een herstel onder techaandelen en in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers.

IG voorziet een openingswinst van 107 punten voor de Duitse DAX, een plus van 55 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 47 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, opverend na de verliezen van maandag, met stevige plussen bij technologiefondsen die de afgelopen dagen harde klappen kregen.

De technologiesector van de Stoxx Europe 600 steeg zo'n 2 procent maar staat nog altijd op 6 procent verlies voor het jaar en de energiesector liftte mee op een hogere olieprijs.

Fed-voorzitter Jerome Powell legde dinsdag verantwoording af aan de Senaat, terwijl de Amerikaanse beuren herstelden van een zwakke start.

De mondiale aandelenmarkten gingen de eerste dagen van 2022 onderuit, op de toegenomen verwachting van meer renteverhogingen door de Federal Reserve, na de publicatie van de notulen van de laatste rentevergadering vorige week.



Bedrijfsnieuws

De oplopende energieprijzen hielpen energie-aandelen aan winst. Shell sloot 1,6 procent hoger.

De halfgeleiderindustrie had de wind in de rug. Besi won 5,6 procent, Infineon 2,5 procent en ASMI 2,9 procent. Prosus, het investeringsbedrijf dat bijna een derde van het Chinese Tencent bezit, werd 5,5 procent meer waard.

Cloudcommunicatiebedrijf Sinch won zo'n 10 procent en systeemintegratieconsultant Reply werd 6,5 procent duurder. Het Britse cybersecuritybedrijf Darktrace sloot bijna 7,0 hoger na sterke groeicijfers en een verhoging van de outlook.

Ook retailers boekten winst in Londen. Next werd 4,5 duurder. Primark-eigenaar Associated British Foods steeg 0,5 procent.

Delivery Hero verwacht in de tweede helft van het jaar quitte te draaien op maaltijdbezorging, op het niveau van de aangepaste EBITDA. Het aandeel Delivery Hero steeg 5 procent, maar staat nog altijd dik op verlies, na de koersval de eerste handelsdagen van het nieuwe jaar. De Amsterdamse concurrent Just Eat Takeaway, dat woensdag een update geeft, sloot 2,2 procent hoger.

De maker van roestvast staal Aperam sloot 5,5 procent hoger na een koopaanbeveling van Deutsche Bank en was daarmee een positieve uitschieter. ArcelorMittal won 1,4 procent en metallurgisch specialist AMG 2,2 procent.



Nokia meldde dat het bedrijf verwacht de outlook voor 2021 te overtreffen. Na een hogere opening sloot het aandeel van het Finse bedrijf toch licht lager.

Euro STOXX 50 4.281,85 (+1,00%)

STOXX Europe 600 483,10 (+0,85%)

DAX 15.941,81 (+1,10%)

CAC 40 7.183,38 (+0,95%)

FTSE 100 7.491,37 (+0,62%)

SMI 12.709,71 (+0,48%)

AEX 782,35 (+1,19%)

BEL 20 4.271,23 (+0,48%)

FTSE MIB 27.535,48 (+0,66%)

IBEX 35 8.755,90 (+0,56%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdagavond hoger, geleid door herstellende aandelen van technologiebedrijven, bij een oplopende olieprijs. De aandelenmarkten zakten weg terwijl senatoren Powell bestookten met vragen tijdens de hoorzitting voor zijn herbenoeming als voorzitter van de Federal Reserve, maar herstelden.

Powell zei dat de Fed de inflatie zou moeten kunnen beteugelen zonder de arbeidsmarkt in de problemen te brengen. Tegelijk zei de centrale bankier dat de rente net zo ver verhoogd zal worden als nodig is om de inflatie af te koelen. Over het inkrimpen van de balans, die is gezwollen door de opgekochte staatsleningen, is nog geen besluit gevallen. "Het is een lange weg terug naar normaal" voor het monetaire beleid, aldus Powell, wat mogelijk als enigszins geruststellend werd opgevat door aandelenbeleggers.

Het sentiment is onzeker nu de Federal Reserve het monetaire beleid sneller dan verwacht lijkt te gaan verkrappen, met een renteverhoging in maart in het verschiet. Economen van Goldman Sachs rekenen inmiddels eerder op vier dan op drie renteverhogingen dit jaar.

De Amerikaanse tienjaarsrente is sinds de jaarwisseling opgelopen van 1,50 tot bijna 1,80 procent. Die hogere rendementen op veilig staatspapier worden stevig gevoeld door groei-aandelen. "Het risico dat renteverhogingen samenvallen met vertragende economische groei is groter geworden en dat is duidelijk een slechte combinatie", volgens marktstrateeg Altaf Kassam van State Street Global Advisors.

In economisch nieuws bleek het vertrouwen van kleine Amerikaanse ondernemers in de huidige stand der economie in december verder gestegen, al werden zij minder optimistisch over de toekomst, met verstoorde aanvoerketens en problematisch hoge inflatie.

Woensdag volgt een belangrijk inflatiecijfer. Men rekent op een stijging van 6,8 procent in november tot 7,1 procent in november, een niveau dat al tientallen jaren niet is vertoond. Economen van Deutsche Bank voorspellen dat de inflatie in de VS zal pieken in januari. En nu de omikronvariant van het coronavirus milder lijkt dan gedacht, nemen de zorgen over een verdere verstoring van de aanvoerketen ook af.

Bedrijfsnieuws

Abercrombie & Fitch heeft tegenvallende feestdagen achter de rug, waarschuwde de retailer. De omzet zal vlak tot licht lager uitkomen dan twee jaar eerder, dus niet met 3 tot 5 procent groeien zoals het bedrijf eerder voorzag. De periode na de feestdagen is het bedrijf wel goed begonnen, aldus CEO Fran Horowitz. Het aandeel sloot 8 procent hoger.

Kruidenier Albertsons kende een sterk derde kwartaal en verhoogde de winstverwachting voor het lopende boekjaar. Het aandeel daalde niettemin 9,7 procent.

Nikola gaat transportbedrijf Covenant Logistics uit Tennessee vijftig elektrische vrachtwagens leveren, volgens een intentieverklaring. Aandelen Nikola sloten ruim 8 procent hoger.

Pfizer werkt aan een hybride vaccin die beschermt tegen nieuwe coronavarianten, zoals omikron, en kan mogelijk in maart al goedkeuring vragen, zei CEO Albert Bourla maandag tijdens een biotechconferentie van JPMorgan. Het aandeel eindigde 0,8 procent in de plus.

American Airlines presteerde in het vierde kwartaal van 2021 beter dan verwacht. In de verslagperiode daalde de omzet vermoedelijk 17 procent ten opzichte van twee jaar eerder, waar de luchtvaarder eerder nog een omzetdaling van meer dan 20 procent voorzag. Het aandeel sloot 1,2 procent hoger.

Drogisterij- en apotheekketen CVS Health kon in 2021 profiteren van de vraag naar coronatests en vaccins in de VS en verwacht daarom een hogere winst dan de eerder uitgesproken outlook. Het aandeel sloot 0,9 procent hoger.

Eind deze week trappen de grote Amerikaanse financials JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo en BlackRock het kwartaalcijferseizoen af.

S&P 500 index 4.713,07 (+0,92%)

Dow Jones index 36.252,02 (+0,51%)

Nasdaq Composite 15.153,45 (+1,41%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag fors hoger.

Nikkei 225 28.765,66 (+1,9%)

Shanghai Composite 3.595,06 (+0,8%)

Hang Seng 24.365,81 (+2,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1373. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,1368 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1325 op de borden.

USD/JPY Yen 115,34

EUR/USD Euro 1,1373

EUR/JPY Yen 131,18

MACRO-AGENDA:

02:30 Consumenten- en producentenprijzen - December (Chi)

11:00 Industriële productie - November (eur)

11:30 Industriële productie - November (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

Geen agendapunten