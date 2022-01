Philips waarschuwt voor lagere kwartaalomzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Philips waarschuwde woensdag voor een lagere omzet in het vierde kwartaal van 2021 dan eerder door het Amsterdamse medische technologiebedrijf werd voorzien. Dit bleek woensdag uit een persbericht van de onderneming. Philips gaat nu uit van een omzet van ongeveer 4,9 miljard euro, 350 miljoen euro minder dan eerder verwacht. Reden voor de lagere prognose is volgend Philips vooral de verstoring in de aanvoerketen wereldwijd, waardoor tekorten optreden. Daarnaast spelen uitgestelde installaties bij klanten een rol. Voor het laatste kwartaal van 2021 wordt verder een voorziening verwacht van circa 420 miljoen euro, 315 miljoen euro meer dan eerder ingeschat. Dit is inclusief een verhoging voor de terugroepactie van beademingsapparatuur met circa 225 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis daalde de omzet afgelopen kwartaal naar schatting met 10 procent als gevolg van de verstoringen in de aanvoerketen en uitgestelde installaties, maar ook door de terugroepactie van beademingsapparatuur. Voor het aangepaste operationeel resultaat (EBITA) wordt door de onderneming voor het vierde kwartaal circa 650 miljoen euro verwacht, ongeveer 13 procent van de omzet en dat houdt niet alleen verband met de verwachte omzetdaling maar ook met hogere kosten. Voor het gehele boekjaar wordt dan een omzet verwacht van circa 17,2 miljard euro, een daling van de vergelijkbare omzet van ongeveer 1 procent op jaarbasis, terwijl de verstoringen in aanvoer en de genoemde terugroepactie naar verwachting een effect van ongeveer 5 procentpunt op de vergelijkbare groepsomzet hebben. Voor het aangepaste EBITA wordt voor het gehele boekjaar 2,1 miljard euro verwacht, circa 12 procent van de omzet. De orderintake bleef in het vierde kwartaal van het afgelopen boekjaar volgens Philips robuust met een groei van 4 procent, een percentage dat ook voor het gehele boekjaar wordt verwacht. Philips publiceert op 24 januari de resultaten over het vierde kwartaal 2021 en het gehele boekjaar. Bron: ABM Financial News

