Powell schetst zachte landing

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve heeft dinsdag een zachte landing voor de Amerikaanse economie geschetst, door te zeggen dat de arbeidsmarkt geen schade hoeft op te lopen door de aanstaande renteverhogingen. Hogere lonen zijn niet belangrijkste aanjager van inflatie en de Amerikaanse centrale bank zou de rente moeten kunnen verhogen zonder schade aan de Amerikaanse arbeidsmarkt, zei Powell tegen ?een panel van Congresleden dat zijn herbenoeming moet akkorderen. Economen in de private sector wijzen erop dat pogingen van de Fed in het verleden om inflatie de kop in te drukken vaak hebben geleid tot economische recessie. Ook zeggen veel analisten dat de Fed nu "achter de feiten aanloopt" met de inmiddels zeer hoge inflatie, en waarschijnlijk hard op de rem zal moeten trappen. Dat betekent dat de rente zo sterk verhoogd wordt dat de vraag van consumenten hierdoor terugloopt. De Fed heeft met potlood een plan geschreven om de beleidsrente voor eind 2023 te verhogen naar 2,1 procent, van het huidige niveau dat dichtbij nul ligt. Sommige economen, waaronder voormalig beleidsmaker van de Federal Reserve Bank of New York William Dudley, denken dst de rente richting 4 procent moet om het ruime monetaire beleid om te keren dat tijdens de coronapandemie grotendeels ongemoeid bleef. Volgens Powell wordt de inflatie veroorzaakt door de onbalans tussen vraag en aanbod.. De Fed kan de vraag afkoelen maar als de beperkingen op de aanvoer afnemen, kan dit helpen. Powell zei dinsdag dat de Fed de aanvoerketens in de loop van het jaar weer goed zullen lopen, maar dat de hoge inflatie zeker tot het midden van het jaar aanhoudt. Powell zei niet te geloven dat de loonsverhogingen van het afgelopen jaar het begin zijn van een opwaartse spiraal van lonen en prijzen die in de jaren zeventig voor het laatst voorkwam en de Fed ertoe bracht om de rente sterk te verhogen. De senatoren moeten de herbenoeming van Powell accorderen. Zijn huidige termijn loopt in februari af. Econoom Lael Brainard, nu al onderdeel van het bestuur van de Fed, is de beoogde vice-voorzitter van de Fed. Haar nominatie wordt donderdag behandeld in de Senaat. Bron: ABM Financial News

