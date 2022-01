Olieprijs stijgt sterk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag sterk gestegen, door afnemende zorgen om de omicron-golf van het coronavirus. De olieprijs steeg 3,8 procent tot 81,22 dollar per vat, voor een vat West Texas Intermediate olie op de New York Mercantile Exchange. Dit was het hoogste niveau in ongeveer twee maanden. De vooruitzichten voor de mondiale vraag naar olie "ziet er nog steeds optimistisch uit, omdat de meeste grote economieën dichterbij het punt komen waar ze omicron achter zich kunnen laten", zei Edward Moya, analist van OANDA. Als de olievoorraden blijven dalen zou de olieprijs op NYMEX wel eens een gooi kunnen doen naar de toppen van vorig jaar, volgens Moya. De Energy Information Administration zei dinsdag te verwachten dat de Amerikaanse olieproductie volgend jaar een record zal vestigen. Na de 11,2 miljoen vaten per dag van 2021 zouden er dit jaar 11,8 miljoen vaten per dag worden geproduceerd en in 2023 zelfs 12,4 miljoen vaten. De vraag zal intussen dit jaar het niveau van voor de coronapandemie overtreffen, maar de productie van ruwe olie groeit sneller, volgens Steve Nalley van EIA. Door de stijgende olieproductie zullen de voorraden weer gaandeweg worden aangevuld en de prijzen voor benzine, kerosine en andere producten op korte termijn weer dalen, verwacht de EIA. De EIA gaat uit van een gemiddelde prijs van 71,32 dollar per vat voor West Texas Intermediate olie dit jaar, wat 7,4 procent hoger is dan de prognose van december. Bron: ABM Financial News

