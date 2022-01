Wall Street weer op winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond op winst, geleid door herstellende aandelen van technologiebedrijven, bij een oplopende olieprijs.

De S&P 500 noteerde 0,6 procent hoger op 4.698,45 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,2 procent tot 15.125 punten.

De aandelenmarkten gingen lager van start en zakten weg nadat senatoren Powell bestookten met vragen tijdens de hoorzitting voor zijn herbenoeming als voorzitter van de Federal Reserve.

In de loop van de handelsdag herstelde de indices echter. Powell zei onder andere dat de Fed de inflatie kan beteugelen zonder de arbeidsmarkt in de problemen te brengen.

Maandag begon de nieuwe handelsweek aanvankelijk met stevige verliezen, maar die werden richting de slotbel grotendeels weggepoetst. De Nasdaq, eerder op de dag nog 2 procent in de min, sloot zelfs licht in het groen. de S&P500 ligt dinsdag op koer om een verliesreeks van vijf dagen te doorbreken.

Het sentiment is onzeker nu de Federal Reserve het monetaire beleid sneller dan verwacht lijkt te gaan verkrappen, met een renteverhoging in maart in het verschiet. Economen van Goldman Sachs rekenen inmiddels eerder op vier dan op drie renteverhogingen dit jaar.

De Amerikaanse tienjaarsrente is sinds de jaarwisseling opgelopen van 1,50 tot bijna 1,80 procent en die hogere rendementen worden stevig gevoeld door groei-aandelen. "Het risico dat renteverhogingen samenvallen met vertragende economische groei is groter geworden en dat is duidelijk een slechte combinatie", volgens marktstrateeg Altaf Kassam van State Street Global Advisors.

Na de hoorzitting met Powell dinsdag volgt woensdag beoogd vicevoorzitter Lael Brainard. De huidige tweede man bij de Fed, Richard Clarida, ziet zijn termijn deze maand aflopen maar maandagavond werd bekend dat hij al deze week aftreedt, na vragen over vermeende handel met voorkennis voordat de Fed maatregelen nam aan het begin van de coronapandemie.

In economisch nieuws bleek het vertrouwen van kleine Amerikaanse ondernemers in de huidige stand der economie in december verder gestegen, al werden zij minder optimistisch over de toekomst, met verstoorde aanvoerketens en problematisch hoge inflatie.

Woensdag volgt een belangrijk inflatiecijfer. Men rekent op een stijging van 6,8 procent in november tot 7,1 procent in november, een niveau dat al tientallen jaren niet is vertoond. Economen van Deutsche Bank voorspellen dat de inflatie in de VS zal pieken in januari. En nu de omikronvariant van het coronavirus milder lijkt dan gedacht, nemen de zorgen over een verdere verstoring van de aanvoerketen ook af.

De euro/dollar stond op 1,1367. De olieprijs steeg met ruim 3,5 procent, tot 81,16 voor de februarifuture van een vat WTI-olie en 83,93 dollar voor Brent-olie voor maart.

Bedrijfsnieuws

Abercrombie & Fitch heeft tegenvallende feestdagen achter de rug, waarschuwde de retailer. De omzet zal vlak tot licht lager uitkomen dan twee jaar eerder, dus niet met 3 tot 5 procent groeien zoals het bedrijf eerder voorzag. De periode na de feestdagen is het bedrijf wel goed begonnen, aldus CEO Fran Horowitz. Het aandeel schoot met 8 procent omhoog.

Kruidenier Albertsons kende een sterk derde kwartaal en verhoogde de winstverwachting voor het lopende boekjaar. Het aandeel daalde niettemin 9 procent.

Nikola gaat transportbedrijf Covenant Logistics uit Tennessee vijftig elektrische vrachtwagens leveren, volgens een intentieverklaring. Aandelen Nikola staan 9 procent hoger.

Pfizer werkt aan een hybride vaccin die beschermt tegen nieuwe coronavarianten, zoals omikron, en kan mogelijk in maart al goedkeuring vragen, zei CEO Albert Bourla maandag tijdens een biotechconferentie van JPMorgan. Het aandeel won 0,3 procent.

American Airlines presteerde in het vierde kwartaal van 2021 beter dan verwacht. In de verslagperiode daalde de omzet vermoedelijk 17 procent ten opzichte van twee jaar eerder, waar de luchtvaarder eerder nog een omzetdaling van meer dan 20 procen voorzag. De koers stijgt 1,4 procent.

Drogisterij- en apotheekketen CVS Health kon in 2021 profiteren van de vraag naar coronatests en vaccins in de VS en verwacht daarom een hogere winst dan de eerder uitgesproken outlook. Het aandeel stijgt 1,3 procent.

Eind deze week trappen de grote Amerikaanse financials JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo en BlackRock het kwartaalcijferseizoen af. Veel beleggers stoppen geld in bankaandelen omdat die zouden profiteren van de stijgende rentes.