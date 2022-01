Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, opverend na de verliezen van maandag, met stevige plussen bij technologiefondsen die de afgelopen dagen harde klappen kregen.



De brede STOXX Europe 600 index eindigde 0,8 procent hoger op 483,08 punten. De Duitse DAX steeg 1,1 procent naar 15.941,81 punten. De Franse CAC 40 klom 1,0 procent naar 7.183,38 punten. De Britse FTSE won 0,6 procent tot 7.491,37 punten.



De technologiesector van de Stoxx Europe 600 steeg zo'n 2 procent maar staat nog altijd op 6 procent verlies voor het jaar en de energiesector liftte mee op een hogere olieprijs.



Fed-voorzitter Jerome Powell legt dinsdag verantwoording af aan de Senaat, waarbij hij mogelijk wat meer inzicht geeft in het te bewandelen rentepad en het herstel van de Amerikaanse economie.



De aandelenmarkten gingen de eerste dagen van 2022 onderuit, op de toegenomen verwachting van meer renteverhogingen door de Federal Reserve, na de publicatie van de notulen van de laatste rentevergadering vorige week.



Er waren geen economische cijfers te melden.



De euro/dollar noteerde op 1,1325, nauwelijks veranderd ten opzichte van de stand van 1,1329 bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag.



Olie werd fors duurder. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 3,8 procent tot 81,17 dollar, terwijl Brent-olie voor maart 3,3 procent duurder werd op 83,54 dollar.



Bedrijfsnieuws



De oplopende energieprijzen hielpen energie-aandelen aan winst. Shell sloot 1,6 procent hoger.



Ook retailers boekten winst in Londen. Next werd 4,5 duurder. Primark-eigenaar Associated British Foods steeg 0,5 procent.



Cloudcommunicatiebedrijf Sinch won zo'n 10 procent en systeemintegratieconsultant Reply werd 6,5 procent duurder. Prosus, het investeringsbedrijf dat bijna een derde van het Chinese Tencent bezit, werd 5,5 procent meer waard.



Het Britse cybersecuritybedrijf Darktrace sloot bijna 7,0 hoger na sterke groeicijfers en een verhoging van de outlook.



Banken, die het in het afgelopen jaar en ook in de afgelopen dagen wel goed deden, en autofabrikant stonden dinsdag min of meer vlak.



Nokia meldde dat het bedrijf verwacht de outlook voor 2021 te overtreffen. Na een hogere opening sloot het aandeel van het Finse bedrijf toch licht lager.



Delivery Hero verwacht in de tweede helft van het jaar quitte te draaien op maaltijdbezorging, op het niveau van de aangepaste EBITDA. Het aandeel Delivery Hero steeg 5 procent, maar staat nog altijd dik op verlies, na de keldering van de koers in de eerste handelsdagen van het nieuwe jaar. De Amsterdamse concurrent Just Eat Takeaway, dat woensdag een update geeft, sloot 2,2 procent hoger.



Het Franse Atos, dat maandag hard daalde na een winstwaarschuwing, herstelde een weinig, met 1,1 procent.



De halfgeleiderindustrie had dinsdag de wind in de rug. Besi won 5,6 procent, Infineon 2,5 procent en ASMI 2,9 procent.



De maker van roestvast staal Aperam sloot 5,5 procent hoger na een koopaanbeveling van Deutsche Bank en was daarmee een positieve uitschieter. ArcelorMittal won 1,4 procent en metallurgisch specialist AMG 2,2 procent.



Airbus steeg 0,4 procent. Boeing heeft vorig jaar fors minder vliegtuigen voor de commerciële luchtvaart opgeleverd dan Airbus, 340 tegen 661. Wel was dit een verdubbeling ten opzichte van 2020 en ook kreeg Boeing meer orders binnen dan Airbus vorig jaar.



Tussenstanden Wall Street



De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond op winst, herstellend van een zwakke start. De S&P500 won 0,5 procent en de Nasdaq steeg 1,2 procent.

Bron: ABM Financial News