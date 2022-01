AEX herstelt deels

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag deels hersteld van het stevige verlies op maandag, toen de AEX bijna 2 procent verloor. Dinsdag sloot de hoofdindex 1,2 procent in de plus bij een slot van 782,35 punten.

Ondanks de onzekerheid rond de hoge inflatie en monetaire verkrapping van centrale banken is de lange termijn uptrend in de AEX nog altijd van kracht. De korte termijn zwakte biedt volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets dan ook een koopmoment.

Van den Akker heeft later dit jaar koersdoelen van eerst 855 en vervolgens 900 punten voor de AEX. "Er staat een heel fraaie nieuwe stijging voor de deur."

Vorige week bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve dat de centrale bank de beleidsteugels sneller aan lijkt te gaan trekken dan verwacht. Beleggers rekenen erop dat de federal funds rate al in maart wordt verhoogd, wat zorgt voor hogere obligatierentes en een volatiele aandelenhandel.

Tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat over zijn voorgenomen herbenoeming zei Fed-voorzitter Jerome Powell dinsdag dat de Fed de rente meer moet verhogen als de inflatie hoog blijft. Ook start de centrale bank mogelijk nog dit jaar met het inkrimpen van zijn balans.

Belangrijkste macrodata deze week, zeker voor de Fed, zijn de inflatiedata die woensdag verschijnen. Er wordt een stijging verwacht, van 6,8 procent in november naar 7,1 procent in december.

Economen van Deutsche Bank denken dat de inflatie in de VS zal pieken in januari. En nu de omikronvariant van het coronavirus milder lijkt dan gedacht, nemen de zorgen over een verdere verstoring van de aanvoerketen ook af.

Powell zei dinsdag dat de verwachting is dat de inflatie tot zeker halverwege het jaar hoog blijft. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg door zijn opmerkingen licht, naar 1,77 procent.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Nederlandse inflatie in december is uitgekomen op 5,7 procent, het hoogste niveau sinds 1982.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1365. De olieprijs steeg zo'n 2 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Besi aan kop met een winst van ruim 5,5 procent. Prosus volgde daar vlak achter. Unilever was de grootste daler, met een min van bijna een procent. Verder waren de verliezen in de AEX beperkt.

In de AMX won Aperam 5,5 procent op 51,80 euro. Deutsche Bank hervatte het volgen van het roestvaststaalconcern met een koopadvies en een koersdoel van 67,00 euro. Aperam profiteert van de huidige cyclus en de analistenconsensus voor 2022 kan volgens de bank flink omhoog. De synergievoordelen met ELG en initiatieven "van één van de beste managementteams in de sector" om de winst aan te jagen kunnen volgens Deutsche Bank leiden tot een structureel hogere winst, hetgeen nog niet in de koers is ingeprijsd.

JDE Peet's verloor 3,5 procent, volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group na een verkoopadvies van Exane BNP Paribas.

In de AScX won Avantium ruim 5 procent. Vastned daalde meer dan 1,5 procent.

Fastned daalde ruim 1,5 procent na een volgens ING weinig verrassende kwartaalupdate.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen overwegend hoger.