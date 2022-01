Vrijdag staking bij Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) De werknemers van de bierbrouwerijen van Heineken in Den Bosch en Zoeterwoude en frisdrankleverancier Vrumona in Bunnik gaan staken nu het ultimatum is verlopen. Dit meldde vakbond FNV dinsdagmiddag. "De boodschap van de werknemers aan Heineken was kraakhelder: kom snel met een beter bod voor een nieuwe cao, anders gaan wij staken. Daar heeft het bedrijf niets mee gedaan. Dus legt het personeel het werk neer", aldus FNV. Woensdag 12 januari beginnen de acties van 14.00 tot 16.00 uur bij de drie locaties. Vrijdag 14 januari gaat de eerste dienst staken om 7.00 uur, gevolgd door die van 15.00 uur en 23.00 uur. Bron: ABM Financial News

