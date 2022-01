Degroof Petercam presenteert 6 nieuwe favoriete aandelen voor 2022

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft zijn lijst van favoriete aandelen voor 2022 aangepast met een mix van cyclische en defensieve aandelen om de onzekerheid aan te kunnen gaan. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de zakenbank.

In de toekomst zullen de rentevoeten volgens Degroof de belangrijkste onzekerheid vormen.

Verder twijfelen de analisten van de zakenbank niet dat inflatie dit jaar ook hoog zal blijven, omdat een aanzienlijk deel van van de hogere kosten nog moet worden doorberekend in de hele toeleveringsketen. Dit zou bedrijven die de hun eigen prijzen kunnen zetten een aantrekkelijke belegging maken.

“Echter, een langere periode van inflatie wordt ook geleidelijk voelbaar op de obligatiemarkten met de 10-jaarsrente op Europese obligaties bijna het negatieve gebied verlaat. De stijgende rente kunnen opnieuw voor een hobbelige rit zorgen, vooral voor de hoogrentende aandelen”, meent de zakenbank.

Om de aanhoudende onzekerheid tegen te gaan, heeft Degroof Petercam naar eigen zeggen dan ook een mix van cyclische en meer defensieve aandelen geselecteerd voor de favorietenlijst.

Favorieten

Bekaert, Fagron, Greenyard, Kinepolis, TKH Group, VGP worden op de lijst waar AB InBev, ASML, Deceuninck en Just Eat Takeaway toegevoegd.

Volgens analist Fernand de Boer heeft AB InBev veel vooruitgang geboekt, en wist zo voor de laatste vijf kwartaal de analistenverwachtingen te kloppen. De analist verwacht dat AB InBev ook verder zal blijven groeien en de markt.

ASML is volgens analist Michael Roeg een van de winnaars van de coronacrisis, aangezien de digitalisering verder ging. De chiptekort zal volgens de analist ervoor zorgen dat bedrijven zoals ASML in de komende jaren sterke winsten en omzetten zullen boeken.

Analist Frank Claassen is van mening dat de structurele verbeteringen bij Bekaert nu zichtbaar beginnen te worden, met een indrukwekkend vooruitgang van de REBIT marge sinds 2019. Verder geniet Bekaert ook van een sterke vrije kasstroom dat ruimte geeft om overnames te maken, of om de aandeelhouders te kunnen vergoeden.

Volgens analist Kris Kippers is de onderliggende waarde van Deceuninck niet zichtbaar in de huidige koers van het aandeel, terwijl het bedrijf van een sterke onderliggende vraag in de Verenigde Staten en Europa. Ook benadrukte Kippers de sterke kasstroom van het bedrijf.

Over Fagron schrijft Claassen dat de koersdaling van bijna 30 procent in 2021 een mooi instapmoment voortbrengen. Volgens de analist zal de beleggersdag medio maart het structurele groeiverhaal van Fagron moeten bevestigen.

De Boer benadrukte verder dat Greenyard in de afgelopen jaren de operationele en financiële kwaliteit verbeterde. Dit is volgens de analist zichtbaar in het feit dat Greenyard de outlook voor het hele boekjaar heeft gehandhaafd, terwijl de kosten naar omhoog gingen.

Just Eat Takeaway is volgens Roeg door een volledige “reset” geweest in 2021, waardoor het aandeel een slechte prestatie neerzette. De reset betekende ook minder risico, meent de analist wel. Roeg denkt wel dat er wat zonnestralen zichtbaar zijn om het vertrouwen op te krikken.

Kinepolis is volgens Kippers de gezondheidscrisis goed gewapend ingegaan en er sterker uit zal komen.

Volgens Roeg heeft TKH Group in 2021 een sterk herstel geboekt, dat zich dit jaar verder zou moeten zetten. De analist rekent op een verdere verbetering van de operationele marges.

VGP is in een perfecte positie om de van boomende vraag te kunnen genieten, aldus analist Vivien Maquet. 2021 was een recordjaar voor VGP, en dit zou zich dit jaar verder moeten zetten, zo verwacht de analist.

Aandelen om te mijden

Volgens Degroof moeten beleggers dit jaar liever wegblijven van HAL trust, IMCD, Adyen, Proximus en Vastned.