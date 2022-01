Vierde kwartaal American Airlines beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) American Airlines heeft in het vierde kwartaal van 2021 beter gepresteerd dan verwacht. Dit meldde de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij dinsdag in een update.



In de verslagperiode is de omzet vermoedelijk 17 procent gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019, voorafgaand aan de coronapandemie. Eerder sprak American Airlines nog de verwachting uit dat de omzetdaling 20 procent zou bedragen.



In het vierde kwartaal daalde de omzet per beschikbare stoelkilometer met 13 procent, waar American Airlines eerder rekende op een afname van 11 tot 13 procent. De kosten per beschikbare stoelkilometer stegen vermoedelijk met 13 tot 14 procent ten opzichte van 2019, onder meer door een lagere capaciteit. Hier ging het bedrijf eerder uit van een stijging van 8 tot 10 procent.



De liquiditeit van American Airlines kwam eind vierde kwartaal uit op 15,8 miljard dollar. Op 20 januari komt het bedrijf met zijn volledige kwartaalcijfers.



Het aandeel lijkt dinsdag op Wall Street ruim 2 procent hoger te openen.

