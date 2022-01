Nieuwe opdracht Nikola Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Nikola en Covenant Logistics hebben een intentieverklaring getekend voor de levering van 50 elektrische vrachtwagens door Nikola aan het transportbedrijf uit Tennessee. Dit werd dinsdagmiddag bekend. Het gaat om 10 Nikola Tre batterij-elektrische voertuigen en 40 Nikola Tre brandstofcel elektrische voertuigen, die Covenant heeft besteld na een succesvol demonstratieprogramma. De eerste elektrische vrachtwagens worden in het tweede kwartaal aan Covenant geleverd om uit te testen. Aandelen Nikola noteren voorbeurs 2 procent hoger op Wall Street. Bron: ABM Financial News

