Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 29,50 naar 31,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit blijkt dinsdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank, waarin het spreekt van een sterk jaareinde voor de supermarktketen.

Aan het einde van het jaar reisden Amerikanen een stuk minder en in combinatie met een sterk oplopende inflatie heeft dit vermoedelijk een gunstig effect gehad op de thuisconsumptie, denkt analist James Grzinic. En ook de strenge coronaregels in Nederland zullen Ahold Delhaize hebben geholpen in het vierde kwartaal.

Jefferies denkt dat de winst per aandeel in 2021 maar liefst 29 procent hoger is uitgevallen dan in 2019, op 2,19 euro per aandeel. Dat is ruim boven de 20 tot 25 procent stijging waarop Ahold zelf rekent. Ook denkt de zakenbank dat Ahold iets boven de beoogde kasstroom van 1,7 miljard euro is uitgekomen.

De koers van het aandeel zal de komende maanden ook worden bepaald door de waardering die wordt gegeven aan Bol.com, dat later dit jaar naar de beurs zal worden gebracht.

Het aandeel Ahold Delhaize noteerde dinsdagmiddag in Amsterdam 2,2 procent hoger op 31,23 euro.