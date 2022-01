Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger na de verliezen van maandag, met opvallend veel stevige, breed gedragen plussen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,9 procent op 482 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,1 procent naar 15.139,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,2 procent met een stand van 7.202,34 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,6 procent naar 7.491,33 punten. Het past in het beeld van de laatste weken waarin steunen en weerstanden worden getest en de steunen ook houden, waardoor na een dag van daling de belangrijkste indices weer herstellen. Fed-voorzitter Jerome Powell legt later vandaag verantwoording af aan de Senaat, waarbij hij mogelijk wat meer inzicht geeft in het te bewandelen rentepad en het herstel van de Amerikaanse economie. De euro/dollar noteerde op 1,1331. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1346 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1329 op de borden. Olie werd dinsdag duurder. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het groen op 79,34 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 81,97 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,4 procent.



Bedrijfsnieuws Nokia verwacht de outlook voor 2021 te overtreffen. De koers van het aandeel noteerde 2 procent hoger. Delivery Hero verwacht dat de aangepaste EBITDA uit maaltijdbezorging in de tweede helft van dit jaar breakeven zal zijn. Het aandeel Delivery Hero steeg 6,5 procent. De koers van het aandeel van de Amsterdamse concurrent Just Eat Takeaway, dat woensdag met een update komt, won 3,3 procent. Groen domineerde dinsdag de belangrijkste Europese koersenborden: in Parijs stonden maar vier aandelen in het rood, in Frankfurt waren dat er negen. Onder de plussen noteerden er in Parijs 21 aandelen een koerswinst van meer dan 1 procent, in Frankfurt waren dit er 18. Naast het genoemde Delivery Hero viel ook de koerswinst van 4,7 procent voor het aandeel Adidas op. Het Franse Atos, dat maandag hard daalde na een winstwaarschuwing, laat vanochtend een kleine plus zien. Techaandelen hadden dinsdag de wind in de rug. Zo won het aandeel Besi 6,6 procent en het aandeel ASMI 4,3 procent. De koers van het aandeel Infineon steeg 2,6 procent. Het aandeel Aperam werd 7,1 procent duurder in koers na een koopaanbeveling van Deutsche Bank. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen. Bij een slot van 4.670,29 punten, daalde de S&P 500 maandag 0,1 procent. De Dow Jones index verloor 0,5 procent op 36.068,87 punten en de Nasdaq steeg zelfs 0,1 procent bij een stand van 14.942,83 punten. Bron: ABM Financial News

