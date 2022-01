Valuta: euro op 1,1350 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag relatief hoog ten opzichte dan de dollar in relatie tot de opgelopen lange rente in de Verenigde Staten. "Met een notering van tegen de 1,8 procent lijkt de dollar met zijn huidige koers daar nog geen recht aan te doen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De Federal Reserve is stellig over het te volgen monetaire beleid en voorziet voorlopig ook geen terugval in de inflatie, in tegenstelling tot de Europese Centrale Bank. In dit licht oogt de euro relatief hoog genoteerd", aldus Van der Meer. De handelaar van Ebury verwacht voor vandaag vanuit de macro-economische beleving niet al te veel beweging op de valutamarkten. "Van de geplande sprekers des te meer, met de voorzitter van de ECB Christine Lagarde met een toespraak en de verantwoording die Fed-voorzitter Jerome Powell aan een comité van de Amerikaanse Senaat moet afleggen op de agenda", aldus Van der Meer. Voor de wat langere termijn zijn de Amerikaanse inflatiedata van belang. Woensdag staan de consumentenprijzen voor december op de agenda en donderdag volgen de productenprijzen. Vandaag staat in de Verenigde Staten alleen het vertrouwen onder het kleinbedrijf voor december geagendeerd. Dit cijfer is er rond lunchtijd. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 1,1343 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8332 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,3606 dollar. Bron: ABM Financial News

