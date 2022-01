Beursupdate: herstel voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag van de verliezen op maandag. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,2 procent op 782,55 punten.

Op maandag verloor de Amsterdamse hoofdgraadmeter nog bijna twee procent, vooral door verliezen bij techaandelen. Vanochtend lijken beleggers deze aandelen weer op te pikken. Analisten van IG wezen daarbij op de "bijzondere U-bocht" van techbeurs Nasdaq op maandagavond, die "na een diep dal van 2,7 procent toch hoger sloot".

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zijn er veel zorgen in de markt dat de Federal Reserve vanaf maart de rentes snel zal verhogen. "De verandering in de toon van de gesprekken hierover in de afgelopen dagen, leidt tot speculatie dat de centrale bank misschien wel vier keer de rente zal verhogen dit jaar", aldus Hewson. Ook wees hij op een snelle afbouw van de balans. Goldman Sachs denkt dat de Fed mogelijk al in de zomer stopt met het herinvesteren van aflossingen op obligaties.

"Beleggers gaan wel erg ver in hun verwachtingen over hoe agressief de Fed zich in de komende maanden zal opstellen. Desondanks lijkt de centrale bank wel iets meer havikachtig te zijn geworden dan in het afgelopen jaar", vindt Hewson, die dan ook benieuwd is naar een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell later vandaag, waarin hij mogelijk wat meer inzicht geeft in het te bewandelen rentepad en het herstel van de Amerikaanse economie.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1331. De olieprijzen stegen met krap twee procent.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Nederlandse inflatie in december uitkwam op 5,7 procent, het hoogste niveau sinds 1982.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen Besi en ASMI 4 tot 6 procent. Unilever was met een verlies van 0,7 procent één van de weinige dalers.

In de AMX won Aperam 5,4 procent op 51,78 euro. Deutsche Bank hervatte het volgen van het roestvaststaalconcern met een koopadvies en een koersdoel van 67,00 euro. Aperam profiteert van de huidige cyclus en de analistenconsensus voor 2022 kan volgens de bank flink omhoog. De synergievoordelen met ELG en initiatieven "van één van de beste managementteams in de sector" om de winst aan te jagen kunnen volgens Deutsche Bank leiden tot een structureel hogere winst, hetgeen nog niet in de koers is ingeprijsd.

JDE Peet's verloor 1,6 procent, volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group na een verkoopadvies van Exane BNP Paribas.

In de AScX won Avantium 4,1 procent. Wereldhave daalde 1,8 procent.

Fastned won 1,6 procent na een kwartaalupdate. ING zag geen grote verrassingen in de update van Fastned.