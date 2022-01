UBS verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft dinsdag het koersdoel voor ING verhoogd van 15,30 naar 16,30 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Volgens analist Johan Ekblom zal de stijgende rente de winst per aandeel aanjagen en zorgen dat analisten hun taxaties eveneens moeten verhogen. Ekblom zelf verhoogde zijn winstramingen al met 3 procent. "ING blijft in 2022 één van onze favoriete aandelen onder de Europese banken", aldus Ekblom. ING biedt volgens de analist een aantrekkelijke combinatie van bootstelling aan een toenemende vraag naar bedrijfskredieten, een sterke groei van de fee-inkomsten, een steeds betere efficiëntie en een aantrekkelijke beloning van de aandeelhouder. Ondanks de koerswinst afgelopen jaar, is het aandeel ING volgens UBS nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd. Ten aanzien van de aanstaande kwartaalcijfers, denkt Ekblom dat het vierde kwartaal vergelijkbaar zal zijn met voorgaande kwartalen, met stabiele rentebaten en een sterke groei van de fee-inkomsten. Het slotdividend raamt UBS op 0,42 euro per aandeel. De analist verwacht niet dat ING op 3 februari een nieuw aandeleninkoopprogramma zal aankondigen. Bron: ABM Financial News

