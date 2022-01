Delivery Hero in tweede jaarhelft op breakeven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero verwacht dat de aangepaste EBITDA uit maaltijdbezorging in de tweede helft van dit jaar breakeven zal zijn. Dit maakte de Duitse maaltijdbezorger maandagavond bekend. Voor het vierde kwartaal van dit jaar wordt een aangepaste EBITDA voorzien van nul tot maximaal 100 miljoen euro. De investeringen in flitsbezorging zullen naar verwachting pieken in het lopende eerste kwartaal en nemen daarna geleidelijk af. Delivery Hero handhaafde de verwachting van een aangepaste EBITDA-marge op lange termijn van 5 tot 8 procent ten opzichte van de brutotransactiewaarde. Het aandeel Delivery Hero wint dinsdag 6,3 procent. Bron: ABM Financial News

