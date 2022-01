Beursblik: geen grote verrassingen bij Fastned Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) De update van Fastned over het vierde kwartaal, verraste niet. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING dinsdag. "De omzet uit laden en de groei van het aantal actieve klanten waren netjes, maar iets lager dan wij hadden verwacht", aldus Hesselink. Het aantal bouwlocaties dat Fastned heeft weten te bemachtigen is met 331 wel iets meer dan de 326 waarop ING rekende. Dat het aantal operationele laadstations iets achterbleef op de planning van Fastned, namelijk met 7 stuks, was al bekend. Deze worden in de komende periode alsnog in gebruik genomen. Hesselink vindt de meevaller van 331 bemachtigde locaties iets zwaarder wegen dan de 7 stations die nog niet operationeel zijn. ING heeft een Houden advies op Fastned met een koersdoel van 55,00 euro. Het aandeel steeg dinsdag 3,5 procent naar 52,80 euro. Bron: ABM Financial News

