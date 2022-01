Prosus investeert in GoStudent en EduMe Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft zijn portefeuille gericht op educatieve technologie uitgebreid met investeringen in GoStudent en EduMe. Dit maakte de investeerder met een notering aan het Damrak dinsdagochtend bekend. Prosus heeft het voortouw genomen in een financieringsronde ter waarde van 300 miljoen euro voor de Weense edtech-unicorn GoStudent. Ook speelde de investeerder een leidende rol in de financieringsronde van 20 miljoen dollar voor het in Londen gevestigde EduMe. Het specifieke bedrag dat Prosus bijdroeg aan deze twee financieringsrondes, werd niet bekendgemaakt. Het aandeel Prosus steeg dinsdagochtend met 2,7 procent. Bron: ABM Financial News

