Deutsche Bank hervat volgen Aperam met koopadvies

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank is dinsdag opnieuw gestart met het volgen van Aperam met een koopadvies en een koersdoel van 67,00 euro. Analist Bastian Synagowitz merkte op dat Aperam sinds de afsplitsing van ArcelorMittal in 2011 een kwaliteitsbedrijf is geworden dat een sterke vrije kasstroom kan behouden ongeacht de cyclus waarin de markt zich bevindt. Na de afronding van de overname van ELG is Aperam weer het volgen waard, aldus Deutsche Bank. Aperam profiteert van de huidige cyclus en de analistenconsensus voor 2022 kan volgens de bank flink omhoog. De synergievoordelen met ELG en initiatieven "van één van de beste managementteams in de sector" om de winst aan te jagen kunnen volgens Synagowitz leiden tot een structureel hogere winst, hetgeen nog niet in de koers is ingeprijsd. Gezien de opwaartse potentie die de energietransitie biedt, is de significante korting op het aandeel onterecht, oordeelde de analist. Bron: ABM Financial News

