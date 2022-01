Omzet PGS in vierde kwartaal licht omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PGS heeft in het vierde kwartaal van 2021 de omzet bij de Segment-divisie licht zien oplopen. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van de Noorse dienstverlener aan de olie-industrie en sectorgenoot van het Nederlandse Fugro. Bij de Segment-tak steeg de omzet het afgelopen kwartaal op jaarbasis naar circa 174 miljoen dollar van 172,8 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2020. De omzet viel afgelopen kwartaal uiteen in 5 onderdelen, waarbij Contract seismic het aandeel in de omzet van de groep zag oplopen van 8 procent in het vierde kwartaal van 2020 naar 44 procent in het afgelopen kwartaal. Dat percentage lag in het derde kwartaal van 2021 al op 40 procent. Stacked/Standby zag het aandeel op jaarbasis juist licht afnemen van 35 procent naar 32 procent, Multiclient seismic van 41 naar 14 procent en Steaming van 13 naar 3 procent. Yard daarentegen steeg van 3 naar 7 procent. Het vierde kwartaal is gebaseerd op 6 vaartuigen, net als het derde kwartaal. In het vierde kwartaal van 2020 ging het nog om 5 vaartuigen. De totale omzet bedroeg afgelopen kwartaal 210 miljoen dollar. Het bedrijf sprak dinsdag over een winterseizoen dat meer uitdagingen kent dan verwacht. Daarbij is de bezettingsgraad van de vloot "teleurstellend". De markt voor Multiclient verbetert volgens CEO Rune Olav Pedersn geleidelijk, maar energiebedrijven zijn volgens de topman nog altijd voorzichtig met investeren. PGS maakt op 27 januari de volledige kwartaalcijfers bekend. Bron: ABM Financial News

