Hogere opening AEX voorzien na eindsprint Nasdaq

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent.

Maandag kende de AEX nog een donkerrode handelsdag met een daling van 1,9 procent naar 773,13 punten. Beleggers op Beursplein 5 gooiden hun technologie aandelen uit het raam, nadat op Wall Street maandagmiddag vooral techbeurs Nasdaq steeds meer wegzakte. Fintechbedrijf Adyen verloor op het Damrak meer dan 8 procent, terwijl indexzwaargewicht ASML 6,4 procent prijs gaf.

De Nasdaq index noteerde rond het slot van de Europese beurzen ruim 2,5 procent in het rood. In de loop van de handelsdag in New York doken er echter steeds meer koopjesjagers op en dankzij een eindsprint wist de index zelfs fractioneel in het groen te sluiten, waardoor een verliesreeks van vier handelsdagen werd doorbroken. Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot nog wel nipt in het rood.

Techbeleggers werden aanvankelijk afgeschrikt door onder meer de oplopende vergoedingen op Amerikaanse staatsobligaties, die het naderende einde van het extreem lage rentebeleid weerspiegelen. Het rendement op de Amerikaanse 'treasury' met een looptijd van 10 jaar tikte maandag aanvankelijk 1,80 procent aan. Een terugval naar 1,76 procent gaf beleggers vervolgens weer wat vertrouwen.

Ook het vooruitzicht van de start van het cijferseizoen, waardoor de aandacht niet langer alleen gericht is op de rente en corona, kan mogelijk de draai in het sentiment verklaren. De afgelopen jaren is het kwartaalcijferseizoen beleggers vaak goed gezind geweest met veel meevallende rapportages en stijgende beurzen tot gevolg.

Eind deze week start het seizoen voor de kwartaalcijfers in de VS met allereerst de grote Amerikaanse financials JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo en BlackRock. Op het Damrak trapte vanochtend Fastned het cijferseizoen af. Morgen volgt Just Eat Takeaway.

Veel beleggers stoppen geld in bankaandelen omdat ze verwachten dat deze sector zal profiteren van de stijgende rente. Technologie aandelen worden daarentegen als het kind van de rekening gezien, doordat de relatief hoge waarderingen van deze ondernemingen vaak bepaald worden door toekomstige winsten die nu verdisconteerd moeten worden tegen een hogere rentevoet.

In Azië noteren de hoofdbeurzen vanochtend overwegend lager. Tokio, dat maandag nog de deuren gesloten hield, en Sydney geven tot een procent prijs. De beurs in Hongkong koerst wel nipt in het groen.

De Amerikaanse olie-future koerst daarnaast vanochtend ruim een half procent hoger, na een daling van krap een procent naar 78,23 dollar per vat maandagavond in New York.

Analist Warren Patterson van ING wees op berichten uit China, waar miljoenen mensen in de plaats Tianjin wordt getest op het coronavirus, nadat twee omikrongevallen werden ontdekt. Dit gebeurt in aanloop naar de Winterspelen die over enkele weken beginnen in Beijing.

"Waar andere landen leren leven met Covid-19, houdt China vast aan een zero-covid-beleid", aldus Patterson. "Dat is een risico voor de vraag naar olie, omdat China de grootste olie-importeur ter wereld is. Daarnaast is het bijna Chinees Nieuwjaar, een periode waarin normaliter veel wordt gereisd, dus elke binnenlandse reisbeperking zal impact hebben op de olieconsumptie", verwacht de ING-analist.

Vorige week stegen de olieprijzen nog zo'n 5 procent door de politieke onrust in Kazachstan, goed voor een olieproductie van 1,6 miljoen vaten per dag.

Beleggers hebben deze week vooral oog voor de Amerikaanse inflatie in december die woensdag wordt vrijgegeven. Er wordt een stijging verwacht op jaarbasis van 6,8 procent in november naar 7,1 procent in december.

Vanochtend werd al bekend dat het prijspeil in Nederland in december steeg met 5,7 procent, na een toename van 5,2 procent in november.

Bedrijfsnieuws

ABN AMRO verhoogde de voorziening gerelateerd aan een compensatieregeling voor klanten die in het verleden te veel variabele rente hebben betaald over hun doorlopend consumptief krediet, met circa 90 miljoen naar 340 miljoen euro.

De omzet van Fastned steeg in het vierde kwartaal met 154 procent tot 4,9 miljoen euro.

De raad van commissarissen van Corbion droeg William Lin voor als commissaris. Lin is momenteel werkzaam bij BP.

MotorK won een aanbesteding, waarmee het een gecertificeerde partner wordt van autofabrikant Skoda. Dit meldde de tech-startup met een notering aan het Damrak dinsdag voorbeurs bekend zonder financiële details te verstrekken.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor KPN van 3,25 naar 3,40 euro en de zakenbank herhaalde het koopadvies. De analisten zien KPN mogelijk verrassen bij het belonen van de aandeelhouders. Dit wordt door de markt over het hoofd gezien als gevolg van de sterke focus op de aanhoudende reglementaire onzekerheid, aldus de analisten van Berenberg.

Slotstanden Wall Street

Bij een slot van 4.670,29 punten, daalde de S&P 500 dinsdag 0,1 procent. De Dow Jones index verloor 0,5 procent op 36.068,87 punten en de Nasdaq steeg 0,1 procent bij een stand van 14.942,83 punten.