ABN Amro verhoogt voorziening voor compensatie klanten

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft de voorziening gerelateerd aan een compensatieregeling voor klanten verhoogd met circa 90 miljoen naar 340 miljoen euro. Dit maakte de bank dinsdagochtend bekend. Op 6 september kondigde ABN AMRO een compensatieregeling aan voor klanten die in het verleden te veel variabele rente hebben betaald over hun doorlopend consumptief krediet. "ABN AMRO heeft tijdens het uitwerken van de details van de regeling besloten om, wanneer de informatie voor handen is, voor klanten proactief een compensatie aan te bieden die teruggaat tot 2001", aldus de bank. Als gevolg van deze aanpassing verhoogt ABN AMRO de eerder getroffen voorziening naar 340 miljoen euro. De extra voorziening wordt geboekt ten laste van het resultaat van het vierde kwartaal van 2021. In de loop van het eerste kwartaal zullen klanten van de bank worden geïnformeerd over de gevolgen van deze aanpassing. Bron: ABM Financial News

