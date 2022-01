Flinke omzetgroei voor Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het vierde kwartaal van 2021 de omzet hard zien stijgen. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit cijfers van het Nederlandse snellaadbedrijf.

De kwartaalomzet steeg met 154 procent op jaarbasis, van 1,9 miljoen naar 4,9 miljoen euro.

"Deze sterke stijging is het resultaat van een hogere bezettingsgraad van de stations als gevolg van de sterke verkoop van elektrische voertuigen in alle markten waarin Fastned actief is, evenals een toename van meer dan 40 procent in het aantal stations dat in gebruik is in vergelijking met de vierde kwartaal van vorig jaar", verklaarde Fastned.

CEO Michiel Langezaal zei in een toelichting dat Fastned dankzij het ophalen van 150 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021 sneller nieuwe stations kon openen, hetgeen het bedrijf "een duw in de rug gaf".

In het vierde kwartaal kwamen er 24 laadstations bij. In totaal heeft Fastned er nu 188 verdeeld over 6 landen.

Fastned had afgelopen kwartaal 112.000 actieve klanten, een ruime verdubbeling op jaarbasis. Er vonden 385.000 laadsessies plaats, ook bijna een verdubbeling. De bezettingsgraad bedroeg 10,4 procent. In het laatste kwartaal van 2020 was dit 7,6 procent.