Berenberg verhoogt koersdoel KPN

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor KPN verhoogd van 3,25 naar 3,40 euro en herhaalde het koopadvies. Analisten zien KPN mogelijk verrassen bij het belonen van de aandeelhouders. Dit wordt door de markt over het hoofd gezien als gevolg van de sterke focus op de aanhoudende reglementaire onzekerheid. KPN liet al eerder weten dat er vermoedelijk ruimte is om meer eigen aandelen in te kopen als de omzettrend gunstig is. "Het lijkt erop dat KPN deze belofte zal waarmaken bij de publicatie van de jaarcijfers op 31 januari", denkt Berenberg. Berenberg voorziet een rendement voor aandeelhouders van 9,5 procent in 2022 en 9 procent in de jaren erna, waar eerder nog werd gemikt op 7 procent. De analisten wezen onder meer op de kaspositie van 1 miljard euro na een recente emissie en een vertraging van de 5G-veiling tot vermoedelijk de eerste helft van 2023. In 2021 behaalde KPN volgens Berenberg een omzet van 5,2 miljard euro met een winst per aandeel van 0,30 euro. Daarvan keert KPN 0,14 euro uit als dividend. Het aandeel KPN sloot maandag op 2,76 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.