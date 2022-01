MotorK levert diensten aan Skoda Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) MotorK heeft een aanbesteding gewonnen, waarmee het een gecertificeerde partner wordt van autofabrikant Skoda. Dit meldde de tech-startup met een notering aan het Damrak dinsdag voorbeurs bekend zonder financiële details te verstrekken. De digitale websitediensten van MotorK voor odealers zullen nu beschikbaar zijn voor het internationale netwerk van bestaande uit importeurs en autodealers van Skoda. MotorK zal hen helpen bij het implementeren van digitale diensten om klanten op hun website beter te bedienen. Het aandeel MotorK sloot maandag 1,6 procent lager op 6,25 euro. Bron: ABM Financial News

