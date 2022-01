Nederlandse inflatie loopt verder op

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn ook in december in een hoger tempo gestegen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 5,7 procent op jaarbasis, na een toename van 5,2 procent in oktober.

De stijging van de inflatie kwam vooral door hogere prijzen van energie, als elektriciteit, gas en stadsverwarming. De variabele leveringstarieven van elektriciteit en gas namen verder toe in december. Energie was in december liefst 74,9 procent duurder dan een jaar eerder. In november was de prijsstijging op jaarbasis 57,4 procent.

Ook de prijsontwikkeling van voeding had een opwaarts effect op de inflatie. Voedingsmiddelen waren in december 2,6 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In november was dit 1,1 procent. Deze stijging komt met name door de prijsontwikkeling van vlees, groenten en fruit.

Met het decembercijfer is ook de inflatie van 2021 bekend. Consumentengoederen en –diensten waren in het afgelopen jaar 2,7 procent duurder dan in 2020.

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Volgens deze methode stegen de prijzen in december met 6,4 procent op jaarbasis. In november was dat 5,9 procent. De inflatie in de eurozone nam volgens voorlopige cijfers toe van 4,9 procent in november naar 5,0 procent in december.