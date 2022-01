Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gedaald. Bij een settlement van 78,23 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,9 procent goedkoper. Beleggers wogen de zorgen over omikron af tegen productieverstoringen in Kazachstan en Libië. Analist Warren Patterson van ING wees op berichten uit China, waar miljoenen mensen in de plaats Tianjin wordt getest op het coronavirus, nadat twee omikrongevallen werden ontdekt. Dit gebeurt in aanloop naar de Winterspelen die over enkele weken beginnen in Beijing. "Waar andere landen leren leven met Covid-19, houdt China vast aan een zero-covid-beleid", aldus Patterson. "Dat is een risico voor de vraag naar olie, omdat China de grootste olie-importeur ter wereld is. Daarnaast is het bijna Chinees Nieuwjaar, een periode waarin normaliter veel wordt gereisd, dus elke binnenlandse reisbeperking zal impact hebben op de olieconsumptie", verwacht de ING-analist. Vorige week stegen de olieprijzen nog zo'n 5 procent door de politieke onrust in Kazachstan, goed voor een olieproductie van 1,6 miljoen vaten per dag. Volgens Chevron, dat in Kazachstan het Tengizchevroil-consortium leidt, wordt de productie geleidelijk weer hersteld. Bron: ABM Financial News

