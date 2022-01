Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen staan maandag opnieuw onder druk. Met nog een paar uur handel te gaan daalt de S&P 500 1,2 procent op 4.621,57 punten, verliest de Dow Jones index 1,0 procent tot 35.859,31 punten en levert de Nasdaq 1,5 procent in bij een stand van 14.709,82 punten.

Het sentiment is verslechterd nu de Federal Reserve de beleidsteugels sneller aan lijkt te gaan trekken dan verwacht. Dit werd vorige week duidelijk uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de centrale bank. Inmiddels is de Amerikaanse tienjaarsrente opgelopen tot rond de 1,80 procent. Dat was eind 2021 nog 1,50 procent.

Economen van Goldman Sachs rekenen inmiddels op vier renteverhogingen in 2022, in plaats van drie, en verwachten ook dat het normaliseren van de balans sneller zal gebeuren. In plaats van het einde van dit jaar, denkt Goldman dat de Fed mogelijk al in de zomer stopt met het herinvesteren van aflossingen op obligaties.

"Door de afnemende onderbenutting op de arbeidsmarkt zijn Fed-functionarissen gevoeliger voor opwaartse inflatierisico's en minder gevoelig voor neerwaartse groeirisico's", aldus Goldman Sachs.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn Amerikaanse inflatiedata die later deze week verschijnen extra belangrijk voor de markten en kunnen ze voor volatiliteit zorgen.

"Beleggers zoeken naar tekenen of de inflatie zich nog op een punt bevindt waar de Fed kan ingrijpen via monetair beleid of dat de Fed achter de feiten aanloopt om de hoge consumentenprijzen aan te pakken", aldus Aslam, die ook wijst op de nominatie-hoorzitting voor de herbenoeming van Jerome Powell in de Amerikaanse Senaat op dinsdag en die van beoogd vicevoorzitter van de Fed Lael Brainard op donderdag.

Voor de Amerikaanse inflatie, die woensdag verschijnt, wordt een stijging verwacht van 6,8 procent in november naar 7,1 procent in december.

Eind deze week start het seizoen voor de kwartaalcijfers met allereerst de grote Amerikaanse financials JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo en BlackRock. Veel beleggers stoppen geld in bankaandelen omdat ze verwachten die gaan profiteren van de stijgende rentes.

Maar voor de brede markt en voor technologie-aandelen in het bijzonder zijn de vooruitzichten minder aantrekkelijk. "Aandelen gaan omlaag en obligaties ook", zei Hani Reda van PineBridge. "Voorlopig is zelfs cash beter dan riskante beleggingen bezitten."

De olieprijs daalt maandag een procent. De euro/dollar noteert op 1,1325.

De Russische roebel steeg onder invloed van gesprekken tussen de VS en Rusland over de opbouw van Russische troepen langs de grens met Oekraïne. ING ziet weinig kans op een doorbraak om de spanningen te verminderen, omdat de NAVO moeilijk zal kunnen voldoen aan de Russische eis om aanvragen van Oekraïne om lid te worden, te weigeren.

Bedrijfsnieuws

De verkoop van pc's zal dit jaar aanzienlijk afkoelen, na een spectaculaire groei. Hierdoor wordt deze markt een nog belangrijker strijdtoneel voor de rivalen Intel en AMD. Sinds 2018 heeft AMD een streepje voor op de chips van Intel, sinds het processoren laat maken bij TSMC in Taiwan. In het derde kwartaal van 2021 had AMD een marktaandeel van 21 procent in centrale processoren voor pc's. Vier jaar eerder was dit nog maar 8 procent. AMD levert maandag zo'n 4 procent in. Intel stijgt 2 procent.

De race om de markt voor elektrische auto's wordt steeds drukker. Zowel Ford en General Motors komen met nieuwe elektrische pickup-trucks. De komende jaren zal een groot aantal nieuwe elektrische modellen op de mondiale automarkt worden geïntroduceerd. Ford en GM verliezen maandag ruim 3 procent. Tesla daalt een half procent en Nikola bijna 8 procent.

Goldman Sachs blijft positief over Tesla en verhoogt het koersdoel van 1.125 naar 1.200 dollar bij een ongewijzigd koopadvies, bleek uit een analistenrapport van de Amerikaanse grootbank. Analist Mark Delaney noemt de maker van elektrische voertuigen als een van zijn top picks voor 2022 en is ook positief over de trends in de sector.

Moderna verkocht afgelopen jaar 807 miljoen coronavaccins en boekte een omzet van 17,5 miljard dollar. Voor 2022 zijn er al contracten gesloten ter waarde van 18,5 miljard dollar en daarbovenop nog eens opties voor 3,5 miljard dollar. Het aandeel noteert maandag ruim 7 procent hoger.

Take-Two neemt Zynga over voor 12,7 miljard dollar. De overnameprijs van 9,86 dollar, voor 3,50 dollar in contanten betaald en de rest in aandelen, biedt een premie van 64 procent. Het aandeel Zynga gaat bijna 41 procent hoger terwijl Take-Two 16 procent daalt.

Pizza Hut gaat de Italian Sausage Crumbles van Beyond Meat op het menu in Canada zetten. Dit maakte Beyond Meat maandagmiddag bekend. Beyond Meat daalt toch 4 procent.