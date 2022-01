Beursblik: Tesla top pick voor Goldman Sachs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs blijft positief over Tesla en verhoogt het koersdoel van 1.125 naar 1.200 dollar bij een ongewijzigd koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van de Amerikaanse grootbank.



Analist Mark Delaney noemt de maker van elektrische voertuigen als een van zijn top picks voor 2022 en is ook positief over de trends in de sector. Hij wees onder meer op het feit dat zo'n 20 procent van de nieuwe autoverkopen in China eind 2021 elektrische voertuigen waren.



In Europa ligt dit percentage op meer dan 10 procent. De Verenigde Staten blijft in die zin wat achter, met ongeveer 3 procent, maar hier worden dit jaar nieuwe modellen verwacht, waaronder de Tesla Cybertruck.



Aandelen Tesla noteren maandag ongeveer een procent lager, terwijl de Nasdaq ruim 2 procent daalt. De verwachting van meerdere renteverhogingen door de Federal Reserve zet druk op groeiaandelen als Tesla. Bron: ABM Financial News

