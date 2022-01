Airbus leverde vorig jaar meer vliegtuigen af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Airbus

(ABM FN-Dow Jones) Airbus heeft in 2021 meer vliegtuigen afgeleverd dan verwacht. Dit meldde de vliegtuigbouwer maandagavond. Afgelopen jaar werden 611 commerciële vliegtuigen afgeleverd, waar Airbus een doelstelling had van 600. In 2020 leverde het bedrijf 566 vliegtuigen af. Het aantal nieuwe orders stond in 2021 op 771, volgens het bedrijf. Airbus blijft zo de grootste leverancier van vliegtuigen ter wereld, want rivaal Boeing leverde tot en met november 302 vliegtuigen af. In de maand december kwam het aantal leveringen uit op 93, aldus Airbus, van 58 in november en 36 in oktober. "Hoewel onzekerheden blijven, liggen we op koers om de productie in 2022 te verhogen om te voldoen aan de eisen van onze klanten", aldus Airbus CEO Guillaume Faury. Bron: ABM Financial News

