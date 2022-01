Europese beurzen onderuit

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag in het rood gesloten. Bij een slot van 479,04 punten, verloor de Stoxx Europe 600 index 1,5 procent. De Duitse DAX leverde 1,1 procent in op 15.768,27 punten, de Franse CAC 40 daalde 1,4 procent tot 7.115,77 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,5 procent lager op 7.445,25 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een zwakke sessie voor de Europese beurzen, "waar een nieuwe week begonnen is met hoge obligatierentes en zorgen over de inflatie."

Inmiddels is de Amerikaanse tienjaarsrente opgelopen tot 1,81 procent. Dat was eind 2021 nog 1,50 procent. De Duitse variant noteerde maandag op -0,03 procent, van -0,12 procent een week geleden.

Economen van Goldman Sachs rekenen inmiddels op vier renteverhogingen in 2022, in plaats van drie, en verwachten ook dat het normaliseren van de balans sneller zal gebeuren. In plaats van het einde van dit jaar, denkt Goldman dat de Fed mogelijk al in de zomer stopt met het herinvesteren van aflossingen op obligaties.

Marktstrateeg Jim Reid van Deutsche Bank sluit niet uit dat de Fed bij elk van zijn zeven beleidsvergaderingen in 2022 de rente zou kunnen verhogen, wanneer de financiële condities verkrappen. Volgens hem zijn de Amerikaanse inflatiedata die woensdag verschijnen het belangrijkste macrocijfer van deze week.

De Europese economie zal in het eerste kwartaal lijden onder de omikron-variant en hogere aardgasprijzen, stelde BCA Research in een rapport. De omikron-golf zal echter snel voorbijgaan en slechts een kortstondig effect hebben, en ebt vermoedelijk voor het einde van het eerste kwartaal weg, verwacht Mathieu Savery van BCA. Een impact op inflatie, door verstoring van de productenstroom uit China, is wel een risico volgens Savery.

Toch rekent Goldman Sachs wel op een robuuste groei in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk in 2022. De omikrongolf zal tijdens de winter impact hebben op de dienstensector maar niet zo hevig als vorig jaar.

Voor het eerste kwartaal voorspelt de Amerikaanse bank een "gematigde maar nog steeds positieve groei in de eurozone en het VK", terwijl voor heel 2022 wordt gerekend op een groei van 4,4 procent voor de eurozone en 4,7 procent voor het VK.

De olieprijs daalde maandag licht. De euro/dollar noteerde op 1,1329.

Bedrijfsnieuws

Atos waarschuwde maandag dat de jaarresultaten tegenvallen. Het Franse IT-bedrijf boekte afgelopen jaar een omzet van circa 10,8 miljard euro, hetgeen een daling op jaarbasis van ongeveer 2,4 procent betekent. Atos mikte echter op een stabiele omzet. En ook de marge valt tegen. Het aandeel daalde bijna 17 procent in Parijs.

Sodexo heeft Frontline Food Services overgenomen, een speler in de Noord-Amerikaanse gemakssector. Een overnameprijs werd niet genoemd. Sodexo won bijna een procent.



Adidas is gestart met het inkopen van maximaal 1 miljard euro aan eigen aandelen. Dit maakte de Duitse fabrikant van sportartikelen maandagochtend bekend. Het aandeel verloor ruim een procent in Frankfurt.

BMW won ruim 1,5 procent na een koopadvies van Goldman Sachs. Delivery Hero en HelloFresh verloren 3,5 tot 4,5 procent.

Betaalbedrijf Adyen was een relatief grote daler in Amsterdam, met een min van meer dan 8 procent. Ook halfgeleiderbedrijf ASML verloor behoorlijk terrein in Amsterdam, maar sectorgenoot Besi steeg licht na een koopaanbeveling van Bank of America.

Wall Street

Rond het slot in Europa stonden de beurzen op Wall Street stevig onder druk. De S&P 500 daalde 1,5 procent en de Nasdaq zelfs meer dan 2 procent.