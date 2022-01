HelloFresh lanceert aandeleninkoop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: HelloFresh

(ABM FN-Dow Jones) HelloFresh gaat voor 250 miljoen euro aan aandelen inkopen. Dit meldde de bezorger van maaltijdboxen uit Duitsland maandagavond.



Een eerste tranche van maximaal 125 miljoen euro wordt dinsdag gelanceerd en loopt tot uiterlijk eind maand.



Later dit jaar volgt nog eens een tranche van 125 miljoen euro, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

