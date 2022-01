Techaandelen Amsterdam hard omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag flink onderuit gegaan. De AEX leverde 1,9 procent in en sloot op 773,13 punten.

Goldman Sachs denkt dat de Fed in 2022 maar liefst vier keer de rente zal verhogen. Dat is er één meer dan de zakenbank eerder dacht. En in plaats van het einde van dit jaar, denkt Goldman dat de Fed mogelijk al in de zomer stopt met het herinvesteren van aflopende obligaties.

"Na de kwantitatieve verruiming de kwantitatieve verkrapping. Met deze stap was geen rekening gehouden", aldus Van Lanschot Kempen.

Vooral hoog gewaardeerde aandelen in groeisectoren leveren daarop in. "Die zijn traditioneel gevoeliger voor rentebewegingen", merkte econoom Luc Aben van Van Lanschot op. En inmiddels is de AEX een heuse techindex geworden.

"Berichten dat omikron weliswaar besmettelijker maar minder ziekmakend zou zijn, voedden de hoop dat de pandemie in de eindfase is beland", voegde Aben toe. Daarvan lijken vastgoedaandelen maandag te profiteren.

Het was verder een relatief nieuwsluwe dag. Dat verandert in de loop van de week met onder meer een serie inflatiecijfers en op vrijdag de start van het Amerikaanse cijferseizoen met enkele grootbanken op de rol.

Verder verschijnt Fed-voorzitter Jerome Powell dinsdag voor de Amerikaanse Senaat, waar zijn voorgenomen herbenoeming wordt behandeld. Donderdag is het de beurt aan beoogd vicevoorzitter Lael Brainard.

De euro/dollar handelde op 1,1329 en olie werd een half procent goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 1,792 procent.

Stijgers en dalers

Unibail, Aegon en Heineken eindigden maandag in het groen, met winsten van ruim een. De verliezen waren echter veel groter. Halfgeleiderspecialisten ASML en ASMI verloren 6,4 en 5,2 procent. Sectorgenoot Besi wist 0,2 procent te winnen dankzij een koopaanbeveling van Bank of America. Adyen en IMCD leverden maandag zelfs 8,4 en 7,8 procent in.

In de AMX ging Eurocommercial Properties 4,1 procent hoger. Fagron steeg 2,3 procent. Aalberts, Alfen en Inpost verloren ruim 4 procent.

Bij de smallcaps viel Van Lanschot Kempen op met een koerswinst van 2,6 procent. En ook hier deed vastgoed het goed, met een koersstijging van 1,3 procent voor Wereldhave. Accell en TomTom verloren ruim 3 procent en CM.com zelfs meer dan 4 procent.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerde de S&P 500 index 1,4 procent lager en daalde de Nasdaq 1,7 procent.