Moderna leverde ruim 800 miljoen coronavaccins

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Moderna heeft afgelopen jaar 807 miljoen coronavaccins wereldwijd geleverd en boekte een omzet van ongeveer 17,5 miljard dollar. Dit liet het Amerikaanse biotechbedrijf maandagmiddag weten. Ook dit jaar zal Moderna bijdragen aan de strijd tegen corona, aldus CEO Stéphane Bancel. Moderna heeft voor 2022 reeds contracten getekend ter waarde van circa 18,5 miljard dollar. Daarbovenop zijn nog opties toegekend voor nog eens 3,5 miljard dollar. Verder heeft het bedrijf ook vooruitgang geboekt met de pijplijn met 40 programma’s, terwijl 23 klinische studies met mRNA vaccins lopen, aldus Bancel. Het aandeel Moderna lijkt vanmiddag iets hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

