Beursblik: JPMorgan en Goldman kunnen bankensector de weg wijzen

(ABM FN-Dow Jones) Analisten zijn optimistischer geworden over de winsten van de Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs en JPMorgan Chase, in aanloop naar de kwartaalcijfers, terwijl ook Bank of America hoge ogen gooit.

De aandelen van Goldman Sachs en JPMorgan Chase hebben vorig jaar sterk gepresteerd, maar kunnen verder omhoog als de twee meevallers kunnen melden in hun aankomende resultaten, volgens analistenrapporten.

JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo publiceren hun resultaten vrijdag. Bank of America en Goldman Sachs volgen op 18 januari en Morgan Stanley op 19 januari.

JPM zal naar verwachting een winst van 3 dollar per aandeel melden, op bijna 30 miljard dollar aan inkomsten, volgens een analistenconsensus van FactSet. Voor Wells Fargo wordt gemikt op 1,10 dollar per aandeel in winst en 18,7 miljard dollar omzet. Citigroup staat op de rol voor 1,55 dollar per aandeel en 16,9 miljard dollar aan inkomsten.

Voor Bank of America ligt de lat op 0,77 dollar per aandeel winst op 22,2 miljard aan inkomsten en voor Goldman Sachs is dat 11,75 dollar per aandeel en 12 miljard dollar aan inkomsten. Morgan Stanley tenslotte zou goed moeten zijn voor 1,94 dollar winst per aandeel en 14,6 miljard dollar omzet.

Analisten op Wall Street rekenen erop dat een stijgende rente banken in staat zal stellen om de netto rentemarge op leningen te vergroten. Dit idee geeft aandelen van banken de wind in de rug, omdat beleggers voorzien dat de de grootste financiële spelers zullen profiteren van een verder economisch herstel.

Aandelen Goldman Sachs zijn in de afgelopen 12 maanden al met bijna 47 procent gestegen, JPMorgan werd 31 procent duurder, Wells Fargo zelfs 75 procent en Morgan Stanley 48 procent, net als Bank of America. Citigroup is de achterblijver met een koerswinst van slechts 5,5 procent afgelopen jaar.

De meeste banken deden het dus aanzienlijk beter dan de S&P500, die 23 procent steeg in de afgelopen twaalf maanden.

Beleggers die twijfelen of de buit daarmee al binnen is, kunnen rekening houden met de relatief sterke groei van de zakelijke leningen in het afgelopen kwartaal, met 6 procent voor de bankensector.

Analist Erika Najarian van UBS tipt Bank of America als de grote winnaar van de komende cyclus van renteverhogingen, vergelijkbaar met hoe JPMorgan het beter deed dan de andere grote banken na de grote financiële crisis van 2008. Ook werd UBS positiever over JPMorgan Chase en Wells Fargo, met koopadviezen, in plaats van neutraal.

Kenneth Leon van CFRA Research is ook positief over Wells Fargo, Morgan Stanley en Bank of America, met Goldman Sachs als favoriet en verkoopadviezen voor Citigroup en JPMorgan.