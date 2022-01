Take-Two neemt Zynga over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Take-Two neemt Zynga over voor 12,7 miljard dollar. Dit maakte Zynga maandagmiddag bekend. Take-Two betaalt 9,86 dollar per aandeel, waarvan 3,50 dollar in contanten en de rest in aandelen. Daarmee kunnen aandeelhouders van Zynga een premie van 64 procent tegemoet zien. De combinatie van de twee bedrijven actief in entertainment en gaming voor de mobiele telefoon levert naar verwachting 100 miljoen dollar aan jaarlijkse kostenbesparingen op. Zynga is onder meer bekend van het spelletje FarmVille. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.