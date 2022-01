Video: aandelen zullen sterke winsten blijven boeken in 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In 2021 deden risicovolle activa het beter dan veilige beleggingen, omdat de heropening van de economieën zorgde voor een heropleving van de groei en de inflatie. Maar dit jaar zal voor de markten wellicht turbulenter worden, nu de centrale banken de monetaire steun beginnen af te bouwen, waarschuwt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. "Tenzij de vooruitzichten ingrijpend veranderen door het coronavirus, verwachten wij dat aandelen sterke winsten zullen blijven boeken en deze beleidsgerelateerde tegenwind zullen overwinnen." De ontwikkelde markten profiteerden afgelopen jaar van de meest geavanceerde vaccinatiecampagnes en een soepel monetair en fiscaal beleid, "wat leidde tot indrukwekkende bedrijfswinsten", aldus Juvyns. De rendementen van aandelen uit opkomende markten waren volgens de analist daarentegen teleurstellend, vooral vanwege de ondermaatse prestaties in China, waar een golf van nieuwe regelgeving en een strenge aanpak van de vastgoedsector op het marktsentiment drukten. Daarnaast hadden staatsobligaties te lijden onder de verbeterde groeiverwachtingen en de hoger dan verwachte inflatie. "De aanhoudende accommoderende houding van de belangrijkste centrale banken hielp echter om deze verliezen te beperken." Klik hier voor: aandelen zullen sterke winsten blijven boeken in 2022 Bron: ABM Financial News

