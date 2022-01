Futures VS wijzen omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het rood.

Beleggers zijn in afwachting van inflatiecijfers later in de week en het begin van het kwartaalcijferseizoen.

Stijgende rendementen op staatsleningen hebben in het begin van het nieuwe jaar een siddering door technologie-aandelen gejaagd. De hogere yields wijzen op renteverhogingen door de Federal Reserve in maart en later dit jaar.

De inflatiecijfers zullen woensdag dan ook met argusogen worden bekeken, om te zien wanneer de Fed zal beginnen met het verhogen van de kosten om geld te lenen, om de inflatie in toom te houden. Verwacht wordt dat het inflatiecijfer voor het eerst in veertig jaar boven 7 procent zal uitkomen.

Later in de week start het seizoen voor de kwartaalcijfers met grote Amerikaane banken JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo en BlackRock op vrijdag. Veel beleggers stoppen geld in bank-aandelen omdat ze verwachten dat de banken gaan profiteren van de stijgende rentes.

"Aandelen gaan omlaag en obligaties ook", zei Hani Reda van PineBridge, die zijn blootstelling aan technologiefondsen en Amerikaans staatspapier heeft teruggebracht. "Voorlopig is zelfs cash beter dan riskante beleggingen bezitten."

Vrijdag bleek dat de Amerikaanse werkloosheid in december is gedaald van 4,2 naar 3,9 procent, niet ver boven het laagste punt van 3,5 procent voorafgaand aan de coronacrisis. "Als de werkloosheid de komende maanden verder daalt, dan voldoet de arbeidsmarkt aan de voorwaarden die de Fed stelt om de rente in maart te verhogen", zei Lee Harman van MUFG Bank.

In Europa handelen beurzen vlak tot licht lager. Het Franse Atos ging daar onderuit na een waarschuwing voor zwakke resultaten van het Franse IT-bedrijf.

De olieprijs daalde licht. Een februari-future West Texas Intermediate daalde 0,2 procent tot 78,73 dollar. Brent-olie voor maart werd 0,2 procent goedkoper op 81,58 dollar.

De aardgasprijs in de VS steeg sterk, met 5 procent, maar de Europese gasprijs, de Dutch TTF, daalt juist licht.

De euro/dollar noteerde op 1,1330. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1360 op de borden.

De Russische roebel steeg onder invloed van gesprekken tussen de VS en Rusland over de opbouw van Russische troepen langs de grens met Oekraïne. ING ziet weinig kans op een doorbraak die de spanningen zal verminderen, omdat het transatlantische miltaire verbond NAVO moeilijk zal kunnen voldoen aan de Russische eis om aanvragen van Oekraïne om lid te worden, te weigeren.

De aluminiumprijs stijgt nadat een grote Franse smelter de productie verlaagde vanwege de hoge stroomprijs. Het bedrijf in Duinkerken verlaagt zijn productie deze week met 15 procent.

Bedrijfsnieuws

Pizza Hut gaat de Italian Sausage Crumbles van Beyond Meat op het menu in Canada zetten. Dit maakte Beyond Meat maandagmiddag bekend.

De verkoop van pc's zal dit jaar aanzienlijk afkoelen, na een spectaculaire groei. Hierdoor wordt deze markt een nog belangrijker strijdtoneel voor de rivalen Intel en AMD. Sinds 2018 heeft AMD een streepje voor op de chips van Intel, sinds het processoren laat maken bij TSMC in Taiwan. In het derde kwartaal van 2021 had AMD een marktaandeel van 21 procent in centrale processoren voor pc's. Vier jaar eerder was dit nog maar 8 procent.

China probeert de meest geavanceerde chipfabrikanten bij te benen, maar slaagt daar nog niet in. Twee startups waar miljarden dollars in zijn gestoken, werpen nog geen vruchten af.

De race om de markt voor elektrische auto's wordt steeds drukker. Zowel Ford en General Motors komen met nieuwe elektrische pickup-trucks. De komende jaren zal een groot aantal nieuwe elektrische modellen op de mondiale automarkt worden geïntroduceerd.



Slotstanden

De aandelenmarkten in New York sloten vrijdag vlak tot lager. De S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 4.677,03 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 36.231,86 punten en de Nasdaq eindigde 1,0 procent lager op 14.935,90 punten.