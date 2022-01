Commissaris Van Gennip weg bij TomTom Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) Karien van Gennip treedt terug als commissaris bij TomTom, nu zij minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt. Dit kondigde het navigatiebedrijf maandag aan. TomTom gaat op zoek naar een nieuwe commissaris. Na het vertrek van Van Gennip heeft TomTom nog 5 commissarissen, onder leiding van voorzitter Derk Haank. Bron: ABM Financial News

