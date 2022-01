Europese beurzen richtingloos

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen bleven maandag rond het middaguur dicht bij huis, met aandelenindexen die schommelden rond de slotkoersen van vrijdag.

De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,11 procent tot 485,73 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,15 procent op 15.921,45 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 7.214,25 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,03 procent hoger op 7.386,73 punten.

Beleggers lijken op hun handen te zitten, in afwachting van economische cijfers later in de week.

"Met een rustige start van de week voor publicaties van grote bedrijven en economische rapporten, kunnen de markten het rustig aan doen tot woensdag, wanneer Amerikaanse inflatiecijfers zullen laten zien hoe acuut de prijsdruk in de grootste economie van de wereld nu werkelijk is", stelde Russ Mould van AJ Bell.

Economen rekenen op een inflatiecijfer van rond 7 procent in december. Deze week zijn er ook inflatiecijfers uit Nederland, Frankrijk en China.

Een werkloosheidscijfer voor de eurozone verraste vanochtend niet, met een verdere daling tot 7,2 procent in november, van 7,3 procent in oktober. Vanmiddag volgen nog de Amerikaanse groothandelsvoorraden in november.

De rendementen op staatsleningen zijn maandag opgelopen tot 1,778 procent voor de tienjarige Amerikaanse Treasury, het hoogste niveau sinds de start van de coronacrisis.

De Europese economie zal in het eerste kwartaal te lijden hebben onder de omikron-variant en hogere aardgasprijzen, stelde BCA Research. De omikron-golf zal echter snel voorbijgaan en slechts een kortstondig effect hebben, om weg te ebben voor het einde van het eerste kwartaal, verwacht Mathieu Savery van BCA. Een impact op inflatie, door verstoring van de productenstroom uit China, is wel een risico volgens Savery.

Ook de olieprijs kwam niet van zijn plaats. Een februari-future West Texas Intermediate stond een fractie hoger op 78,92 dollar en Brent-olie voor maart was ongewijzigd op 71,78 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1331. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1360 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Atos waarschuwde maandag dat de jaarresultaten tegenvallen. Het Franse IT-bedrijf boekte afgelopen jaar een omzet van circa 10,8 miljard euro, hetgeen een daling op jaarbasis van ongeveer 2,4 procent betekent. Atos mikte echter op een stabiele omzet. En ook de marge valt tegen. Het aandeel daalt meer dan 17 procent.

Sodexo heeft Frontline Food Services overgenomen, een speler in de Noord-Amerikaanse gemakssector. Een overnameprijs werd niet genoemd. Sodexo won 1,8 procent.



Adidas is gestart met het inkopen van maximaal 1 miljard euro aan eigen aandelen. Dit maakte de Duitse fabrikant van sportartikelen maandagochtend bekend.

BMW won 3 procent in Frankfurt na een koopadvies van Goldman Sachs.

Delivery Hero en Hellofresh verloren ruim 2 procent.

Betaalbedrijf Adyen was een relatief grote daler in Amsterdam. Ook halfgeleiderbedrijf ASML verloor terrein in Amsterdam, maar sectorgenoot Besi steeeg juist 2,7 procent na een koopaanbeveling van Bank of America.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,1 procent in het groen.



De aandelenmarkten in New York sloten vrijdag vlak tot lager. De S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 4.677,03 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 36.231,86 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 14.935,90 punten.