Value8 rondt verkoop meerderheidsbelang in PIDZ af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Investeerder Value8 heeft een belang van 60 procent in zorgbemiddelingsbureau PIDZ doorverkocht aan Almunda Professionals, het oude Novisource. Dit werd maandag bekend, nadat de deal reeds in oktober vorig jaar werd aangekondigd. De transactie vindt tegen vergelijkbare voorwaarden plaats als waartegen Value8 het belang medio juni 2021 heeft verkregen. De verwachte transactiesom bedraagt 10,65 miljoen euro, meldde Value8 in oktober, en wordt gefinancierd door de uitgifte van krap 5,95 miljoen aandelen. PIDZ was in 2020 volgens Value8 goed voor een omzet van 8,9 miljoen euro met een EBITDA van 3,2 miljoen euro. In de toekomst kan het belang nog stijgen van 60 naar 80 procent. Bron: ABM Financial News

