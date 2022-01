Bescheiden verlies AEX, dikke plus voor Besi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,4 procent tot 785,19 punten. Analisten van SEB stelden dat het Amerikaanse banenrapport over december, dat afgelopen vrijdag verscheen, een nieuwe tegenvaller was met slechts 199.000 nieuwe banen. "Snel teruglopende werkloosheidscijfers en stijgende lonen suggereren dat de arbeidsmarkt verkrapt en dat zal de Federal Reserve havikachtig maken", aldus SEB. "Het nieuws dat de Amerikaanse centrale bank al eerder dan verwacht een verkrappend monetair beleid gaat voeren, viel bij beleggers niet in goede aarde", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx, wijzend op de koersverliezen van afgelopen week. "De positieve ontwikkelingen [op de Amerikaanse banenmarkt] in combinatie met de torenhoge inflatie zullen de Fed er hoogstwaarschijnlijk niet van weerhouden de rente in maart te verhogen", aldus Blekemolen. Volgens de belegginggspecialist zijn de ogen van beleggers deze week gericht op inflatiecijfers. Op woensdag komen cijfers over de Amerikaanse consumentenprijzen en op donderdag over de producentenprijzen. Op politiek gebied gaan de Verenigde Staten en Rusland maandag in Genève met elkaar in gesprek over het dreigende conflict aan de Oekraïense grens, zo merkten de analisten op. "Beide partijen tonen weinig optimisme dat de gesprekken zullen leiden tot een doorbraak." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1329. De olieprijzen stegen licht. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Besi aan kop met een koerswinst van 3,1 procent. Bank of America ruilde een verkoopadvies met een koersdoel van 56 euro in voor een koopaanbeveling met een koersdoel van 160 euro. Besi kan volgens de Amerikaanse bank wel eens "de ASML van hybrid bonding" worden.



Just Eat Takeaway daalde in aanloop naar een update later deze week 2,3 procent. ING verwacht een aanzienlijke groeivertraging in het vierde kwartaal. In de AMX ging Air France-KLM aan kop met 2,7 procent. Inpost steeg met 2,1 procent. Corbion noteerde met een 2,4 procent verlies onderaan. In de AScX won Kendrion 2,6 procent. NX Filtration verloor 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.