Valuta: weinig opwaarts potentieel voor euro/dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar lijkt weinig opwaarts potentieel meer te hebben, na de Fed-notulen van afgelopen week, en in aanloop naar een mogelijk ongekend hoog Amerikaans inflatiecijfer aanstaande woensdag. Dat stelde marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank maandag in gesprek met ABM Financial News.

De euro/dollar noteert op 1,1331, en blijft daarmee binnen de recente bandbreedte.

Het Amerikaanse banenrapport van vrijdag liet een gemengd beeld zien, met een lager dan verwacht aantal nieuwe banen, maar onderliggende cijfers die wijzen op een zeer sterke arbeidsmarkt. Zo is de participatiegraad gestegen en de werkloosheid fors gedaald, van 4,2 naar 3,9 procent. "Ter vergelijking: onder president Trump, voor de coronacrisis, werd een laagste niveau bereikt van 3,5 procent en dat was het laagste cijfer 'on record'," zei Mevissen.

In combinatie met een zeer hoog verwacht inflatiecijfer voor december, analisten rekenen inmiddels op een inflatiecijfer van niet minder dan 7 procent, zegt Mevissen zich wel te kunnen voorstellen dat het tij aan het keren is in het monetaire beleid van de Federal Reserve.

De notulen van de laatste rentevergadering vorige week bevestigden de verwachtingen dat de Fed dit jaar al snel de rente wil gaan verhogen om de inflatiedruk in toom te houden.

Met dat vooruitzicht rekent Rabobank op een verzwakking van de euro/dollar tot 1,12 in de komende twaalf maanden. "De opwaartse ruimte boven 1,14 dollar lijkt me heel beperkt", aldus Mevissen.

De agenda voor deze week is niet al te rijk gevuld met richtinggevend economisch nieuws, denkt Mevissen. Het Amerikaanse inflatiecijfer op woensdag is vermoedelijk het meest interessant, evenals mogelijk het consumentenvertrouwen in de VS in januari, volgens de Universiteit van Michigan, op vrijdagmiddag.

Uit het Verenigd Koninkrijk en de EU komen cijfers over de industriële productie in november, maar die kijken meer achteruit en zullen het beeld dat de markt al heeft van de economie waarschijnlijk niet erg veranderen, denkt de analist.

Onder de overige valuta blijft het oppassen met de Turkse lira, zei Mevissen. De analist omschreef de munt als wankel.

De Turkse president Recep Erdogan lijkt met kunst- en vliegwerk de munt, die sterk in waarde is gedaald, overeind te willen houden, onder andere door grote transacties in commerciële banken aan banden te leggen.