Bank of America zet Besi op kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft maandag het advies voor BE Semiconductor Industries verhoogd van Underperform naar Kopen en het koersdoel van 56,00 naar 160,00 euro.

De analisten van de Amerikaanse bank zijn zeer te spreken over de hybrid bonding van Besi. De markt omarmt sneller dan verwacht deze nieuwe toepassing, aldus de bank, wijzend op aankondigingen van TSMC, AMD en Intel. De analisten schatten de vraag in 2025 op 0,6 miljard euro en op 1,1 miljard euro in 2030. Daarbij ligt Besi circa twee jaar voor op zijn concurrenten, aldus Bank of America. Besi kan volgens hen wel eens "de ASML van hybrid bonding" worden, met een marktaandeel van meer dan 85 procent in de komende jaren. De brutomarge ligt daarbij hoog, aldus de analisten, en zal de totale marge van Besi een duw omhoog geven.

Wel merkte Bank of America op dat de kernactiviteiten van Besi in 2022 een terugslag kunnen verwachten. "Maar deze zal minder sterk zijn dan eerder gedacht." De analisten verhoogden hun taxatie voor de EBITDA in 2022 met 42 procent en met zelfs 92 procent voor 2023. Daarmee zit de bank respectievelijk 7 en 23 procent boven consensus.

Al met al zien de analisten van Bank of America voldoende reden voor een hogere koers voor Besi. Het aandeel zou volgens hen in de buurt van sectorgenoten als ASML en ASMI, de hooggewaardeerde aandelen in de sector, moeten worden gewaardeerd.

Het aandeel Besi stijgt maandag 3,1 procent naar 71,58 euro.