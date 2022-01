Beursblik: aanzienlijke groeivertraging Just Eat Takeaway.com voorzien

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het vierde kwartaal van 2021 de groei aanzienlijk zien vertragen, mede door een moeilijke vergelijkingsbasis. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING in aanloop naar de handelsupdate van de maaltijdbezorger op woensdag 12 januari.

Hesselink denkt dat Just Eat Takeaway.com de outlook voor de orders over 2021 net niet zal halen. ING voorziet een ordergroei in het vierde kwartaal van 20 procent, of 25 procent exclusief het Amerikaanse Grubhub, waardoor de totale ordergroei in 2021, exclusief Grubhub, uit zou komen op 43 procent. Analist Michael Roeg van Degroof Petercam mikt op een autonome groei van 46 procent. De maaltijdbezorger voorziet zelf een groei van meer dan 45 procent.

De druk op de orders nadat lockdowns afliepen, was groter dan de bank had gedacht.

ING mikt verder voor heel 2021 op een brutotransactiewaarde van 28,5 miljard euro. De outlook van Just Eat zelf ligt op 28 tot 30 miljard euro.

Het EBITDA-verlies zal volgens ING 384 miljoen euro bedragen, goed voor een negatieve marge van 1,3 procent ten opzichte van de brutotransactiewaarde. Just Eat Takeaway.com mikt zelf op een negatieve marge van 1 tot 1,5 procent.

"Voor de komende jaren voorzien we dat de maaltijdbezorger zijn positie in de kernmarkten zal versterken, maar wel tegen een hogere prijs dan verwacht", aldus de analist. ING denkt dat de maaltijdbezorger in het Verenigde Koninkrijk en Noord-Europa sneller zal groeien dan de bredere markt, terwijl de prestaties in de VS minder aantrekkelijk zullen zijn.

Just Eat Takeaway.com verwacht dat de aangepaste EBITDA-marge dit jaar zal verbeteren naar 0,6 tot 0,8 procent negatief ten opzichte van de brutotransactiewaarde.

De brutotransactiewaarde, inclusief de bijdrage van het Amerikaanse Grubhub, moet in 2022 op jaarbasis met circa 15 procentpunt groeien, verwacht Just Eat Takeaway zelf. Dit zou betekenen dat er nog eens 30 miljard euro aan brutotransactiewaarde bijkomt in de komende vijf jaar. Voor de langere termijn mikt Just Eat Takeaway.com op een aangepaste EBITDA-marge van meer dan 5 procent.

ING denkt dat de maaltijdbezorger deze outlook woensdag zal handhaven.

"Ondanks het negatieve winstmomentum, zijn we van mening dat Just Eat Takeaway.com significant wordt ondergewaardeerd."

ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 80,00 euro. Ook Degroof Petercam hanteert een koopaanbeveling.