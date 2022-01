Beursblik: beleggersdag AMG in teken van lithium Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De beleggersdag van AMG op dinsdag zal vermoedelijk geheel in het teken staan van de uitbreidingsplannen van het bedrijf op het gebied van de lithiumactiviteiten. Dit verwacht analist Stijn Demeester van ING. Demeester verwacht een update over de bestaande mijnbouwactiviteiten in Brazilië en conversiefaciliteiten die in Duitsland moeten worden gebouwd. ING rekent op een positieve nieuwsstroom in de vorm van nieuwe interesses vanuit klanten en eventuele strategische maatregelen om de waarde van de lithiumportefeuille te ontsluiten. Demeester merkte op dat de lithiumprijzen momenteel op recordhoogtes staan, waarvan AMG profiteert. ING heeft een koopadvies op AMG met een koersdoel van 38,00 euro. Bron: ABM Financial News

