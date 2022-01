Plus500 verwelkomt minder nieuwe klanten

(ABM FN-Dow Jones) Plus500 had in het vierde kwartaal van 2021 ongeveer 171.000 actieve gebruikers, waarvan circa 33.000 nieuwe klanten. Dat maakte de broker in contracts for difference maandag bekend.

In het hele jaar was het aantal actieve gebruikers 406.000 en het aantal nieuwe klanten bedroeg 196.150, zodat het vierde kwartaal een relatief zwak kwartaal was qua klantenaanwas.

De omzet bedroeg circa 160 miljoen dollar in het vierde kwartaal, wat de jaaromzet op 718 miljoen dollar bracht.

De EBITDA in het vierde kwartaal was circa 71 miljoen dollar en zal over het hele jaar rond 387 miljoen dollar uitkomen. De winst per aandeel wordt geschat op 3,10 dollar in 2021.

Plus500 biedt klanten naast contracts for difference ook futures en opties in de Verenigde Staten.

CEO David Zruia stelt dat Plus500 goed gepositioneerd is om op de middellange en lange termijn te blijven groeien.

Op 15 februari volgen de definitieve jaarcijfers.